Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im Parlament

Ein Wahlabend, der in die Geschichte eingehen dürfte: Nach 16 Jahren an der Macht ist Viktor Orbán plötzlich Geschichte – ein politisches Erdbeben, das nicht nur Budapest erschüttert, sondern ganz Europa verändern könnte. Und: Zwei Videos aus dem Parlament sorgen in den sozialen Medien für heftige Empörung. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.