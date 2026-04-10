Seekirchen landet Last-Minute-Sieg gegen Kuchl

Es war ein Salzburger-Derby der ganz besonderen Sorte! Der Zweitplatzierte der Regionalliga West aus Seekirchen setzt sich im Spitzenspiel gegen den Dritten aus Kuchl durch. Das Spiel bekommt am Ende noch eine überraschende Wendung verpasst, am Ende bleiben die drei Punkte am Wallersee. Die Highlights des Spiels sehen Sie im Video!