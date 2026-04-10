Fußfetischist belästigt Frauen ++ Aprilwetter

Ein Mann spricht in Niederösterreich junge Frauen meist in der Nähe von Bahnhöfen an und verspricht ihnen „schnelles Geld“, wenn er ihre Füße sehen dürfe. Außerdem: Zum Start ins Wochenende wird es frostig und frisch, mit ein paar leichten Schneeflocken am Himmel. Erst am Samstag setzt sich dann wieder die Sonne durch. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.