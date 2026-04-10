Family City: Neue Attraktionen als Besuchermagnet

Die Family City entwickelt sich immer stärker zu einem der zentralen Freizeit- und Shoppingstandorte. Mit neuen Erlebniswelten, Tierangeboten und interaktiven Attraktionen sowie einem breiten Mix aus Shopping und Gastronomie will der Standort weiter wachsen und noch mehr Familien anziehen. Unter anderem darüber sprechen Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City und Marian Hiller bei Krone zu Mittag.