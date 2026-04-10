Gefälschte QR-Codes, Sprit und 33 Jahre „Edlseer“

Gefälschte QR-Codes auf Parkautomaten sorgen derzeit in Linz für Aufregung: Unbekannte überkleben die Codes und leiten Parkgebühren gezielt auf fremde Konten um. Und: An den österreichischen Zapfsäulen tut sich derzeit einiges: Die Spritpreise sind spürbar gefallen, teils sogar um mehr als 20 Cent pro Liter. Doch die Erleichterung könnte nur von kurzer Dauer sein: Außerdem: Die Edlseer starten 2026 in ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.
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