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Schauspiel-Ikone ist tot ++ Protest-Camp geräumt

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09.04.2026 17:30
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Der Schauspieler Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Außerdem: Aktivisten hatten auf dem Areal in St. Marx ein illegales Camp errichtet, um gegen die geplante Verbauung der Wien Holding Arena zu demonstrieren. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder. 

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