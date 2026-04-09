„Langzeitstillen“: Gesund für Mutter und Kind?

Langzeitstillen sorgt für Diskussionen und für viele hochgezogene Augenbrauen. Im krone.tv-Talk spricht Still- und Ernährungsexpertin Rüya Elmas-Kaya offen darüber, warum sie ihre Kinder über Jahre hinweg stillt, welche Vorteile das bringt und weshalb das Thema in unserer Gesellschaft noch immer polarisiert. „Viele wissen gar nicht, wie positiv sich Stillen auf die Mutter auswirkt“, erklärt Elmas-Kaya.