Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-Vorfreude

Donald Trump wütet gegen die NATO! Wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg droht die US-Regierung nun, Truppen aus Ländern wie Deutschland und Spanien abzuziehen. UND: Juristisch entlastet, aber trotzdem vor dem Aus: In der ORF-Affäre sorgt das Ergebnis der internen Untersuchung rund um Roland Weißmann für eine spektakuläre Wendung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.