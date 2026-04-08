ORF: „keine Belästigung“ ++ Weltuntergangsfisch

Die interne Untersuchungsstelle in der Causa Weißmann sieht keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn. Außerdem: Eine Meeresbiologin traf vor Mexikos Küste, im Golf von Kalifornien, auf einen Riemenfisch auch bekannt als „Weltuntergangsfisch.“ Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.