“Update coming very soon”
Palfrader unexpectedly cancels all his appearances
Robert Palfrader has addressed his fans with a brief, personal message—announcing a temporary hiatus. The popular actor and comedian explained on Facebook that he is taking a short break for health reasons.
In the post, Palfrader himself explains his decision without going into detail. He refers to engagements “in the near future,” signaling that this is not a long-term hiatus.
The artist did not provide further details regarding specific health issues or the exact duration of the break. The message also contains no mention of how this will affect current or planned projects.
A Staple of Austria’s TV and Cabaret Scene
For years, Palfrader has been one of the most recognizable faces in the local cabaret and television scene. This makes the attention surrounding his announcement all the more significant.
Nevertheless, he does not want to leave his fans completely in the dark, promising an update on his health situation “very soon.”
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