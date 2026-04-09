„Klamour“-Streifzug durch die Stadt hat begeistert

Nächstes Jahr wollen 80 Geschäfte mehr mitmachen

Von Modegeschäften, Optikern, Friseuren, Juwelieren war heuer alles dabei, für die zweite Auflage gibt es schon 80 Anfragen weiterer Geschäfte. „So eine neue Idee lebt ja von der Mundpropaganda, die passt hier absolut. Klagenfurt hat so viele tolle Geschäfte, das sagten mir viele Steirer, die mit der Koralmbahn kamen. Wir müssen nur auch selbst an Klagenfurt glauben“, sagt ein Mandl im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.