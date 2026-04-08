Gefängnisse am Limit und Waffenruhe im Iran

Überfüllte Zellen, fehlende Psychiater und dramatisch steigende Suizidzahlen: Ein neuer Bericht der Volksanwaltschaft zeichnet ein alarmierendes Bild aus Österreichs Gefängnissen und spricht sogar von „Systemversagen“. Dazu bei uns im Studio: Volksanwältin Gaby Schwarz UND: Kurz vor Ablauf des US-Ultimatums gelingt die Deeskalation: USA und Iran vereinbaren eine zweiwöchige Waffenruhe, die Straße von Hormus wird wieder geöffnet. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
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