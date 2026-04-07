Femizid in Sooß ++ „Artemis 2“ am Rückflug

Ein 47-Jähriger soll am Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) seine Ehefrau getötet haben. Der Verdächtige wurde laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt festgenommen. Und: Bei ihrer Mondmission bricht die Crew der „Artemis 2“ einen Rekord. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 7. April, mit Stefana Madjarov.