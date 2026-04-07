Schwere Unfälle zu Ostern und Stars ohne Make-Up

Ein forderndes Osterwochenende liegt hinter Österreichs Einsatzkräften: Zahlreiche Verkehrsunfälle, teils mit schweren Folgen und mehreren Todesopfern, haben für große Betroffenheit gesorgt. UND: Die „Artemis II“-Crew hat in der Nacht auf Dienstag ihre Reise um den Mond beendet. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.