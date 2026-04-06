Baby news! Mesut Özil is a dad again

Baby news from one of the 2014 World Cup champions: Former German star player Mesut Özil has become a father again! The ex-soccer player and his wife Amine are delighted with the birth of their third child—along with their parents, Eda (born in 2020) and Ela (born in 2022) can now welcome little Elisa into the family. “Thank God you were born healthy, our beautiful daughter Elisa,” Özil announced via Instagram …