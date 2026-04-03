Paukenschlag in der WKO ++ ORF in der Krise

Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz räumt im ÖVP-Wirtschaftsbund auf und entmachtet all ihre fünf Stellvertreter. Und: Am Küniglberg brennt der Hut und es wird für den ORF zunehmend ungemütlich: krone.tv hat sich in Wien umgehört und das Urteil vieler Gebührenzahler fällt deutlich aus. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 3. April, mit Stefana Madjarov.