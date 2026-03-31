Lebensmittel werden teurer ++ ORF-Gehaltsliste

Die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten treiben die Energiepreise weiter nach oben und die Folgen könnten schon bald direkt bei uns im Supermarkt ankommen. Experten warnen: Lebensmittel dürften erneut deutlich teurer werden. Und: Der ORF legt seine Gehälter offen und einmal mehr stehen die Spitzenverdiener im Mittelpunkt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 31. März, mit Stefana Madjarov.