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Lebensmittel werden teurer ++ ORF-Gehaltsliste

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31.03.2026 18:15
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Die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten treiben die Energiepreise weiter nach oben und die Folgen könnten schon bald direkt bei uns im Supermarkt ankommen. Experten warnen: Lebensmittel dürften erneut deutlich teurer werden. Und: Der ORF legt seine Gehälter offen und einmal mehr stehen die Spitzenverdiener im Mittelpunkt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 31. März, mit Stefana Madjarov.

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