Rüstungsriese verhöhnt Kiew ++ „Super-El-Niño“

Günstig, schnell produziert und im Krieg höchst effektiv: Ukrainische Drohnen setzen Russland massiv unter Druck. Spott kam ausgerechnet vom Chef von Rheinmetall, seine „Hausfrauen mit 3D-Druckern“-Aussage sorgt nun für Empörung und einen Rückzieher. Und: Im Pazifik steigen die Chancen auf ein neues El-Niño-Ereignis. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 30. März, mit Moderatorin Stefana Madjarov.