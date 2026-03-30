Schwerer E-Bike-Unfall, Arnie-Sohn & Trump will Öl

Ein schwerer Unfall in Wien-Landstraße sorgt für Empörung: Eine Frau wird von einem E-Biker am Schutzweg erfasst – der Fahrer flüchtet, ist illegal im Land und entkommt der Strafverfolgung. Und: Dreifacher Sieg beim Debüt! Joe Baena, Sohn von Arnold Schwarzenegger, startet durch – wir zeigen, wie er auf dem Bodybuilding-Treppchen glänzte. Außerdem: US-Präsident Trump droht mit der Einnahme iranischer Öl-Infrastruktur – eine riskante Mission auf der Insel Kharg könnte bald Realität werden. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ moderiert von Jana Pasching.