Felsberger: „Müssen Gasspeicher für Winter füllen“

Die Lage spitzt sich weiter zu: Während die Straße von Hormus blockiert bleibt, sorgen Berichte über iranische Durchfahrtsgebühren und ein streng kontrolliertes „Mautsystem“ für neue Unsicherheit in der internationalen Schifffahrt – mit potenziell massiven Folgen für Lieferketten und Energiepreise weltweit. Risikomanager Marco Felsberger warnt vor einer weiteren Eskalation und betont: „Österreich muss die Gasspeicher für den nächsten Winter füllen!“