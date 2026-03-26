Erbschaftssteuer „Frage der Zeit“ & Wintereinbruch

Über die Erbschaftssteuer wurde schon häufig diskutiert. Es sei „die liberalste Idee, die man sich vorstellen kann“, so SPÖ-Minister Marterbauer. Außerdem: Nach den ersten Frühlingsgefühlen meldet sich der Winter jetzt mit voller Wucht zurück. Statt Sonne und milden Temperaturen sorgt ein kräftiger Wetterumschwung für Warnungen im ganzen Land.