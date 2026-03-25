Caritas: „Die Gewaltspirale muss ein Ende nehmen!“

Seit der Eskalation im Zuge des Irankriegs steht der Libanon vor einer humanitären Katastrophe: Mehr als eine Million Menschen sind auf der Flucht, es fehlt an Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung. Die Caritas ist vor Ort im Einsatz – wie dramatisch die Lage wirklich ist und wo Hilfe jetzt am dringendsten gebraucht wird, darüber spricht stv. Generalsekretär der Caritas Andreas Knapp im krone.tv-Interview.