Iranische Angriffswelle ++ Weiße Ostern in Wien?

Die Spannungen im Nahen Osten spitzen sich weiter zu: Der Iran hat laut Staatsfernsehen erneut Raketen auf Israel abgefeuert – darunter offenbar neuartige Geschosse, die Israel im bisherigen Krieg so noch nicht begegnet sein sollen. Und: Nach frühlingshaften Temperaturen kommt der Wetterumschwung: Ab Mittwochabend wird es kühler, in Wien droht zum Wochenende wieder Nachtfrost – dazu wird es zunehmend nass. Eine Wetterexpertin gibt einen Ausblick auf die Osterferien. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 24. März, mit Stefana Madjarov.