Horror-Unfall, Spritpreise und Fall Fernandes

Finanzminister Markus Marterbauer warnt vor zunehmendem Wirtschaftspessimismus – droht die Eskalation im Iran die heimische Wirtschaft zusätzlich zu belasten? UND: Nach den Vorwürfen von Collien Fernandes gegen Christian Ulmen wächst der öffentliche Druck. Der Schauspieler soll gefälschte pornografische Bilder seiner Ex-Frau online genutzt haben. Nun äußern sich andere Promis zu Wort. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ moderiert von Jana Pasching.