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Der Kreischer 2026: Ein Berg voller Emotionen

Sport-Mix
24.03.2026 09:25
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Am 21. März verwandelte sich der Kreischberg erneut in eine Bühne für das wohl bunteste, lustigste und emotionalste Wintersport-Event des Jahres. Über 1.000 Starter aus 15 Nationen machten den Berg zum internationalen Treffpunkt für alle, die den Winter noch einmal richtig feiern wollten.

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