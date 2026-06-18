Svoboda auf die Insel? ++ ÖFB-Ladies gegen Kosovo

Weiter Rätselraten um ÖFB-Teamspieler Stefan Posch, Harry Kane schreibt mit einem Doppelpack bei der Weltmeisterschaft an und Österreich Fußball-Frauen treffen im WM-Playoff auf den Kosovo – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 18. Juni.