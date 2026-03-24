Schwimmerfolge auf der anderen Seite der Welt

„Ich sprang in den See. Im Wasser spürte ich meine Beine nicht mehr.“

„Sport war schon immer ein Steckenpferd für mich – die Diagnose der Ärzte bezüglich bescheidener Besserungschancen machte mich umso mehr fassungslos: Ich spürte noch im Wasser meine Beine nicht mehr . . .“ Erst nach jahrelanger Therapie konnte Ernhofer seinen Siegeskurs im Wasser auf das Level bringen, auf dem er sich derzeit befindet: 21 heimische Rekorde, zwei Weltrekorde und Vizeweltmeistertitel in 150 Meter Lagen. „Bevor ich so weit kam, machte ich noch die Matura – und danach mein damaliges Hobby schließlich zum Beruf“, so der Marchfelder. „Und hier muss man nicht sehr viel in Hi-Tech-Equipment investieren – der Rollstuhl spielt nämlich höchstens beim Trainieren eine Rolle.“