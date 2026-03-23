Mit neuer Tour und viel Gefühl auf der Bühne

Sie sind leidenschaftlich sowie charismatisch und begeistern mit ihren Stimmen ihr Publikum: die „Impulso Tenors.“ Mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Passione Totale“ sind sie in ganz Österreich unterwegs. Laszlo Maleczky, German Gholami und Val Mihelčič vereinen dabei Oper, Welthits und moderne Popklänge zu einem gefühlvollen Crossover-Abend.