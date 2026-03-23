Ringen um Spritpreisbremse ++ Winter kehrt zurück

Die Grünen lehnen das geplante Gesetz zur Senkung der Spritpreise ab und warnen, es könnte als „fossile Preisfalle“ die Bevölkerung nicht nachhaltig entlasten. Und: Der Wochenstart ist noch mild, doch ab Mittwoch droht ein Wetterumschwung mit teils kräftigen Schneefällen bis in tiefe Lagen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 23. März, mit Moderatorin Stefana Madjarov.