Impulso Tenors & Österreichs erstes Topmodel LIVE

Sie sind leidenschaftlich sowie charismatisch und begeistern mit ihren Stimmen ihr Publikum: die „Impulso Tenors.“ Ebenfalls zu Gast bei „Krone zu Mittag“: Elisabeth Fallenberg, die als erstes österreichisches Topmodel gilt. Im Gespräch blickt sie auf ihre beeindruckende Karriere zurück und erzählt, wie es war, in den 1960er- und 1970er-Jahren als Model zu arbeiten. Die Sendung „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.