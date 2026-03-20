Action-Held ist tot ++ Ramadan-Feier in Wien

Action-Legende Chuck Norris ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren. Der Schauspieler prägte vor allem das Kino der 1970er- und 1980er-Jahre. Außerdem: In Wien-Floridsdorf haben sich am frühen Morgen zigtausende Muslime zusammengefunden, um das Ende des Ramadans zu feiern. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.