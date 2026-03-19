Vorwürfe gegen Schauspieler ++ Beamten gebissen

Die Moderatorin Collien Fernandes beschuldigt ihren früheren Ehemann schwer. Er habe sie virtuell vergewaltigt, indem er unter ihrem Namen mit Männern Kontakt hatte und gefälschte Inhalte verbreitete. Außerdem: Ein Polizeieinsatz in Wien eskalierte im Herbst des Vorjahres. Eine junge Frau geriet offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand und biss einen Polizisten. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.