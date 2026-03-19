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Vorwürfe gegen Schauspieler ++ Beamten gebissen

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19.03.2026 17:33
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Die Moderatorin Collien Fernandes beschuldigt ihren früheren Ehemann schwer. Er habe sie virtuell vergewaltigt, indem er unter ihrem Namen mit Männern Kontakt hatte und gefälschte Inhalte verbreitete. Außerdem: Ein Polizeieinsatz in Wien eskalierte im Herbst des Vorjahres. Eine junge Frau geriet offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand und biss einen Polizisten. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder. 

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