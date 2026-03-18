Gondel-Absturz ++ 16-Jährige in Wien vergewaltigt

Im Schweizer Skigebiet Engelberg-Titlis ist eine Gondel abgestürzt. Eine Person ist ums Leben gekommen. Außerdem: Im Mai 2025 soll eine 16-Jährige in einer Wiener Wohnung von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Ein 19-jähriger Syrer sitzt in U-Haft. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.