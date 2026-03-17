Sex, Macht & Missbrauch: Der Fall Jeffrey Epstein

Sex, Macht und ein Netzwerk der Superreichen: Der Fall Jeffrey Epstein zählt zu den größten Skandalen unserer Zeit. Minderjährige Mädchen, mächtige Kontakte und ein System, das jahrelang funktionierte. Wer wusste davon – und warum wurde so lange geschwiegen? Bei Tanja Pfaffeneder diskutieren Psychiaterin Sigrun Roßmanith, Strafverteidiger Rudolf Mayer und Royal-Experte Mark Perry über die Mechanismen hinter dem Skandal.