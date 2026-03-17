Vier Tote auf Baustelle ++ So starb Stefanie P.

Nach dem Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung auf einer Baustelle wurden mehrere Personen verschüttet. Vier Arbeiter kamen ums Leben, ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Außerdem: Neue Details gibt es im Mordfall Stefanie P. Die 32-Jährige starb durch Ersticken. Der genaue Todeszeitpunkt bleibt aber weiterhin unklar. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.