Rückzug von Seiler ++ Großeinsatz in Krankenhaus

Gegen den österreichischen Sänger Christopher Seiler wird derzeit wegen einer Gewalttat gegenüber einer Frau ermittelt. In einem Instagram-Posting kündigte Seiler an, sich vorerst zurückzuziehen. Außerdem: Am Montagmorgen kam es im Krankenhaus St. Johann im Bezirk Kitzbühel zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein bewaffneter Mann konnte gestoppt werden. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.