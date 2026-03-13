Messeralarm am Bahnhof ++ Wildschwein im Geschäft

Für Angst und Schrecken sorgte ein 38-jähriger Slowake bei Passanten mit gezogenem Messer am Wiener Hauptbahnhof. Die WEGA musste einschreiten. Außerdem: Ein „tierischer Kunde“ spazierte in ein Berliner Einkaufszentrum. Gemeinsam versuchten Polizisten und Tierpfleger das Wildschwein einzufangen. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.