„Wir stehen in Kontakt mit mehreren Augenärzten“

„Sie müssten Vertretern Auftrag erteilen“

Kammeramtsdirektor Günter Atzl habe bereits angedeutet, wer hier tatsächlich die Hebel in der Hand halte. „Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist allen Führungspositionen mit Funktionären besetzt, die von den politischen Parteien delegiert wurden. Im Hauptverband sind dies Andreas Huss (SPÖ) sowie Peter Lehner und Peter McDonald (ÖVP), in Tirol Bernhard Achatz und Werner Salzburger (beide ÖVP)“, zeigt Zanier auf. Wenn den politischen Parteien – allen voran ÖVP und SPÖ – „wirklich an einer wohnortnahen Versorgung mit Kassenärzten gelegen wäre, müssten sie ihren Vertretern in der ÖGK nur den entsprechenden Auftrag erteilen“, betont der Tiroler.