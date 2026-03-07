„Die großen Verlierer sind hier die Patienten“

„Kassensystem funktioniert nicht mehr“

Für sie zeige die Reaktion des Kammeramtsdirektors auf, wo die Probleme im Gesundheitssystem liegen: „Am Ende fühlt sich niemand verantwortlich. Jetzt wird von Direktor Atzl der Ball wieder zurück zur Politik gespielt. Die großen Verlierer des ganzen Hin und Her sind ganz klar die Patienten im Oberland.“