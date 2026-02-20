Millionen-Nachzahlungen für Arbeitnehmer erreicht

Offene Forderungen ausbezahlt

Hohen Beratungsbedarf gab es aufgrund von Insolvenzen heimischer Betriebe. Für knapp 4500 Beschäftigte wurden offene Geldforderungen beim Insolvenzentgeltfonds eingebracht. „Durch unsere schnelle Arbeit wurden die offenen Forderungen so rasch wie möglich ausbezahlt. Häufig geht es um mehrere Monatsgehälter“, so der AKNÖ-Präsident. Ohne Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen, hält Wieser abschließend fest.