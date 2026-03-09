ORF-Generaldirektor ist zurückgetreten ++ Zölle

Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sorgt für politische Reaktionen: SPÖ und Die Grünen begrüßen den Schritt, die NEOS fordern eine Reform der ORF-Gremien. Und: US-Präsident Donald Trump droht mit neuen US-Zöllen auf EU-Waren. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 9. März, mit Stefana Madjarov.