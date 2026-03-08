Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Waffenverbotszone

Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer

Wien
08.03.2026 12:47
Als eine Mitarbeiterin dem Mann ihre Hilfe anbot, soll er plötzlich ein Kuchenmesser aus seiner ...
Als eine Mitarbeiterin dem Mann ihre Hilfe anbot, soll er plötzlich ein Kuchenmesser aus seiner Jackentasche gezogen und die Frau damit bedroht haben (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock am Keplerplatz in Wien-Favoriten: Ein 38-Jähriger soll am Samstagnachmittag eine Mitarbeiterin in einem Schuhgeschäft offenbar grundlos mit einem Küchenmesser bedroht haben. In Panik alarmierte die Frau sofort die Polizei. Der Mann wurde festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.

0 Kommentare

Eigentlich gehört der Keplerplatz zur Waffenverbotszone, trotzdem musste eine Frau am Samstag eine gefährliche Drohung über sich ergehen lassen. Sie arbeitete in einem Schuhgeschäft und bot einem Mann Hilfe an – daraufhin zog der 38-Jährige laut Polizeiangaben plötzlich ein Küchenmesser und bedrohte sie. In Panik verständigte die Frau um 16.45 Uhr den Polizeinotruf.

Lesen Sie auch:
Mit einem Küchenmesser soll der Tatverdächtige auf seinen Kontrahenten am Vorplatz der ...
Täter auf der Flucht
Messerstiche in Verbotszone: Mann schwer verletzt
04.03.2026

Messer und Bankomatkarte sichergestellt
Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Eingangsbereich des Geschäfts anhalten. Bei der Durchsuchung wurde das Küchenmesser sichergestellt. Außerdem fanden die Polizisten eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lautete. Der Mann gab an, die Karte vor wenigen Tagen „gefunden“ zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.03.2026 12:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.056 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
282.479 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.856 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2735 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2193 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1418 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wien
In Waffenverbotszone
Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer
Krone Plus Logo
Austria-Trainer Helm
„Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit“
Verzögerungen erwartet
Lauter Protestzug zieht zum Frauentag durch Wien
Krone Plus Logo
Die Iraner in Wien
Wo Hoffnung und Sorge so eng beieinander liegen
Wienerinnen der Woche
Von Pflege bis Polizei: Ohne Frauen läuft nichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf