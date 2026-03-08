Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer

Schock am Keplerplatz in Wien-Favoriten: Ein 38-Jähriger soll am Samstagnachmittag eine Mitarbeiterin in einem Schuhgeschäft offenbar grundlos mit einem Küchenmesser bedroht haben. In Panik alarmierte die Frau sofort die Polizei. Der Mann wurde festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.
Eigentlich gehört der Keplerplatz zur Waffenverbotszone, trotzdem musste eine Frau am Samstag eine gefährliche Drohung über sich ergehen lassen. Sie arbeitete in einem Schuhgeschäft und bot einem Mann Hilfe an – daraufhin zog der 38-Jährige laut Polizeiangaben plötzlich ein Küchenmesser und bedrohte sie. In Panik verständigte die Frau um 16.45 Uhr den Polizeinotruf.
Messer und Bankomatkarte sichergestellt
Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Eingangsbereich des Geschäfts anhalten. Bei der Durchsuchung wurde das Küchenmesser sichergestellt. Außerdem fanden die Polizisten eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lautete. Der Mann gab an, die Karte vor wenigen Tagen „gefunden“ zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.