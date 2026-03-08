Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer

Messer und Bankomatkarte sichergestellt

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Eingangsbereich des Geschäfts anhalten. Bei der Durchsuchung wurde das Küchenmesser sichergestellt. Außerdem fanden die Polizisten eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lautete. Der Mann gab an, die Karte vor wenigen Tagen „gefunden“ zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.