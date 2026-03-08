Junge Ex-Polizistin ist jetzt Bordell-Managerin

„Mir hats bei der Polizei voll getaugt, aber…“

Omari hängte nämlich ihren Job als Polizistin an den Nagel, um als Managerin in einem der größten Bordelle Österreichs anzuheuern. „Vom Blaulicht zum Rotlicht sozusagen“, sagt sie lachend. Wie das kam? „Mir hat es bei der Polizei voll getaugt, aber die Überstunden und die langen Dienste waren nicht so meins“, erzählt sie. Als ihr Vater – der vorher in der Gastronomie tätig war – die Geschäftsführung des „Saraya“-Clubs in Wien übernommen hat, war klar: „So einen großen Club kann man nicht alleine führen. Und der Familie kann man am besten vertrauen.“