Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blaulicht zu Rotlicht

Junge Ex-Polizistin ist jetzt Bordell-Managerin

Wien
08.03.2026 16:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Eines der größten Bordelle des Landes hat eine neue Managerin. Die 22-jährige Sarah Omari leitet fortan mit ihrem Vater das „Saraya“. Nicht nur ihr Alter ist ungewöhnlich, sondern auch, dass sie vorher Polizistin war…

0 Kommentare

Auf den ersten Blick sieht Sarah Omari wie eine ganz normale junge Frau aus. Zu ihrem braunen Rollkragenpullover trägt sie einen Pferdeschwanz und Ohrstecker in Form eines Kreuzes. Doch der Schein trügt. Die 22-jähige sorgt nämlich mit einem ungewöhnlichen Karriereschritt für Verblüffung.

„Mir hats bei der Polizei voll getaugt, aber…“
Omari hängte nämlich ihren Job als Polizistin an den Nagel, um als Managerin in einem der größten Bordelle Österreichs anzuheuern. „Vom Blaulicht zum Rotlicht sozusagen“, sagt sie lachend. Wie das kam? „Mir hat es bei der Polizei voll getaugt, aber die Überstunden und die langen Dienste waren nicht so meins“, erzählt sie. Als ihr Vater – der vorher in der Gastronomie tätig war – die Geschäftsführung des „Saraya“-Clubs in Wien übernommen hat, war klar: „So einen großen Club kann man nicht alleine führen. Und der Familie kann man am besten vertrauen.“

Omari hat die Polizeiausbildung abgeschlossen und war danach zwei Monate im Außendienst tätig.
Omari hat die Polizeiausbildung abgeschlossen und war danach zwei Monate im Außendienst tätig.(Bild: zVg)

Polizei-Ausbildung, zwei Monate Inspektorin, jetzt im Bordell
Omari hat die Polizei-Grundausbildung in Wien gemacht und alle Prüfungen absolviert. Danach war sie im Außendienst als Inspektorin tätig – allerdings nur wenige Monate. Böses Blut verbindet sie mit der Polizei keines. „Ich bin im Guten von der Polizei gegangen. Mit meinen Ex-Kollegen halte ich noch Kontakt. Denen ist egal, was ich beruflich mache“, erzählt sie.

Die junge Managerin in ihrem Büro
Die junge Managerin in ihrem Büro(Bild: zVg)

„Unternehmen wie jedes andere auch“
Die Aufregung um ihren Karrierewechsel versteht Omari nicht. „Ein Bordell ist ein Unternehmen wie jedes andere auch. Die Zuhälter und Strizzis gibt’s nicht mehr“, sagt sie recht selbstbewusst. Auch von den dort arbeitenden Damen wurde die junge Managerin akzeptiert: „Am Anfang waren sie vielleicht verblüfft. Aber sie haben schnell gemerkt, dass ich professionell und zum Arbeiten da bin.“

Sarah Omari leitet ab jetzt mit ihrem Vater das „Saraya“.
Sarah Omari leitet ab jetzt mit ihrem Vater das „Saraya“.(Bild: Krone.tv)

Was ein Bordell mit der Polizei verbindet
Mit ihrem Ex-Job als Polizistin sieht sie bei der Verantwortung, die sie trägt, Überschneidungen. Was sie bei ihrem Einstieg ins Rotlicht-Geschäft verwundert hat: „Früher haben sich alle gegen die Handschellen gewehrt. Jetzt habe ich gelernt, dass sie bei den Herren doch sehr beliebt sind“, sagt sie lachend. Das ganze Video-Interview sehen Sie oben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.404 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.959 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.384 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2743 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Drohnen-Vorfall bei Österreicher-Camp im Libanon
1409 mal kommentiert
Mehr Wien
Blaulicht zu Rotlicht
Junge Ex-Polizistin ist jetzt Bordell-Managerin
Krone Plus Logo
Die Kasperln der Woche
Meinl-Reisingers Show mit Dschungelcamp-Konzept
Sperren errichtet
Lauter Protest zum Frauentag: Tausende auf Straßen
Völlig ausgerastet
Tankstellen-Randale: Frau prügelt auf Polizist ein
In Waffenverbotszone
Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf