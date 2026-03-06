But Neuer had to go
LIVE: Magical goal puts Bayern in the lead
Konrad Laimer scored his third goal of the season for FC Bayern in the German Bundesliga. The Salzburg native scored in stoppage time in the first half of Munich's 4-1 home win against Mönchengladbach on Friday evening, making it 2-0 after a counterattack.
Bayern, who were without their injured star striker Harry Kane, remained on course for the title without much trouble. They extended their lead at the top of the table to 14 points, at least temporarily.
Luis Diaz put Vincent Kompany's team ahead in the 33rd minute before Laimer successfully finished a counterattack with his right foot. Bayern goalkeeper Manuel Neuer remained in the dressing room at half-time due to injury. For Gladbach, Rocco Reitz was shown a red card in the second half after a professional foul, and Jamal Musiala converted from the penalty spot (57'). Nicolas Jackson (79') made it 4-0 before teenager Wael Mohya (89'), who came on as a substitute in the closing stages, scored Gladbach's consolation goal.
Laimer was replaced after an hour by 17-year-old professional debutant Maycon Cardozo. Kevin Stöger played in midfield for the visitors for the entire game. Gladbach are in danger of relegation in twelfth place.
