LIVE: Magical goal puts Bayern in the lead

Luis Diaz put Vincent Kompany's team ahead in the 33rd minute before Laimer successfully finished a counterattack with his right foot. Bayern goalkeeper Manuel Neuer remained in the dressing room at half-time due to injury. For Gladbach, Rocco Reitz was shown a red card in the second half after a professional foul, and Jamal Musiala converted from the penalty spot (57'). Nicolas Jackson (79') made it 4-0 before teenager Wael Mohya (89'), who came on as a substitute in the closing stages, scored Gladbach's consolation goal.