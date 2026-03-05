16 Stunden durch die Wüste: „Bin so erleichtert“

Mit Uber nach Abu Dhabi, mit dem Bus nach Riad

Während der Großteil ihrer Reisegruppe in Dubai bleiben wollte, suchte Koller einen Weg, um so rasch wie möglich nach Hause zu kommen. „Ich habe von der Botschaft erfahren, dass es einen Bus von Abu Dhabi nach Riad (Saudi-Arabien, Anm.) geben soll.“ Vieles war aber ungewiss. Frühmorgens setzte sich die Steirerin dennoch in ein Uber-Taxi, um knapp zwei Stunden nach Abu Dhabi zu fahren. „Es gab kaum Verkehr. Der Uber-Chauffeur wollte mich dafür heiraten...“