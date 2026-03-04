Fiakerpferd tot ++ Terrorgefahr durch Mullahs

In Wien-Simmering ist am Mittwoch ein Fiakerpferd zusammengebrochen. Das Tier war in einem dermaßen schlechten Allgemeinzustand, dass es noch auf der Straße eingeschläfert werden musste. Außerdem: Nach den jüngsten Eskalationen zwischen Israel, den USA und dem Iran warnen Experten vor einer neuen, gefährlichen Qualität der Bedrohung. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.