Flughafen Wien AG knackt Umsatzrekord

2024 wurden 189,8 Millionen investiert

2027 geht die neue Terminal-Süderweiterung in Betrieb. 70.000 m² zusätzliche Terminalfläche erwarten Passagiere. 2024 wurden in Summe Euro 189,8 Millionen (2023: Euro 107,0 Millionen) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert.