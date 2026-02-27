Vorteilswelt
Only available in the evening

Popular fast food giant advertises Ramadan menus

Nachrichten
27.02.2026 14:00
Ramadan menu at Nordsee: brilliant idea or annoyance?
Ramadan menu at Nordsee: brilliant idea or annoyance?
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Is it worth it? The fish fast food chain Nordsee, with more than 30 branches in Austria, is now explicitly advertising its own Ramadan menus. The combos of fish burgers, fries, and drinks are only available from 5 p.m. onwards—and are irritating many customers. 

Ramadan, the Muslim month of fasting, lasts from mid-February to mid-March this year and coincidentally coincides with Christian Lent. Strict rules apply to devout Muslims. For example, with the exception of children, pregnant women, etc., they are not allowed to eat or drink between dawn and dusk. 

Nordsee advertises Ramadan menus on its website in an oriental-style design and specifically refers to them as such. "Enjoy together: Our Ramadan highlights," it says. Fish burgers, fries, and drinks are available from 5 p.m., when the day is coming to an end.

Can it pay off?
Krone readers who also received the offers via newsletter are reacting with irritation. "Have we really come this far?" some ask. The topic is polarizing.

An interesting question is: Does the campaign pay off for the company, given that there are 800,000 people of Muslim faith in Austria? Or does it alienate customers who belong to other religions? 

Krone wanted to find out from Nordsee and asked the company three specific questions. Communication is handled via Germany—more than 300 branches, where Ramadan is also advertised—and is proving difficult. More than 24 hours after the first written inquiry, the answers are not ready, let alone answered. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Nachrichten
27.02.2026 14:00
