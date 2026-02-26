Gasaustritt in Graz: Zwei Arbeiter im Krankenhaus

Dänemark wählt im März ein neues Parlament
Taktische Entscheidung
Großeinsatz im Grazer Bezirk Lend: Elf Personen mussten nach einem Gasaustritt versorgt werden – zwei von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus.
Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz mussten am Donnerstagvormittag ausrücken, nachdem es in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Lend zu einem Gasaustritt gekommen war. Hauptsächlich davon betroffen waren zwei Arbeiter, die Reperturen am Haus vornahmen – sie mussten nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.
Wegen des Gasautritts wurden neun Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen evakuiert und erstversorgt – sie blieben jedoch unverletzt. Wie genau es zu dem Gasaustritt gekommen war, ist derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.