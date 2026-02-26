Gasaustritt in Graz: Zwei Arbeiter im Krankenhaus

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz mussten am Donnerstagvormittag ausrücken, nachdem es in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Lend zu einem Gasaustritt gekommen war. Hauptsächlich davon betroffen waren zwei Arbeiter, die Reperturen am Haus vornahmen – sie mussten nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.