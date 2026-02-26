Vorteilswelt
Feuerwehr im Einsatz

Gasaustritt in Graz: Zwei Arbeiter im Krankenhaus

Chronik
26.02.2026 13:27
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild)
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild)
Großeinsatz im Grazer Bezirk Lend: Elf Personen mussten nach einem Gasaustritt versorgt werden – zwei von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus.

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz mussten am Donnerstagvormittag ausrücken, nachdem es in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Lend zu einem Gasaustritt gekommen war. Hauptsächlich davon betroffen waren zwei Arbeiter, die Reperturen am Haus vornahmen – sie mussten nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.

Wegen des Gasautritts wurden neun Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen evakuiert und erstversorgt – sie blieben jedoch unverletzt. Wie genau es zu dem Gasaustritt gekommen war, ist derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.

Chronik
26.02.2026 13:27
Steiermark
