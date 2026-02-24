14-Jährige nach Friedhofs-Bluttat in Haft ++ Alarm

Schock in Wien-Penzing: Auf dem Friedhof Baumgarten wurde am Montag eine 64-jährige Frau getötet und die mutmaßliche Täterin, ein 14-jähriges Mädchen, hat die Tat inzwischen gestanden, ein Motiv gibt sie jedoch nicht an und das Opfer kannte sie offenbar nicht. Und: Ein hungriger Uhu hatte es nachts auf eine kleine Chihuahua-Hündin abgesehen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 24. Februar, mit Stefana Madjarov.